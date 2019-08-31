СК возбудил дело по факту падения вертолёта в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения вертолёта в подмосковном Долгопрудном.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

«По факту жёсткой посадки вертолёта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказала она.

Ранее в МЧС сообщили, что в Московской области вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. Позднее Московская транспортная прокуратура заявила о начале проверки по факту происшествия.