Власти Новороссийска подтвердили гибель пилота при крушении вертолёта

Власти Новороссийска подтвердили гибель пилота в результате крушения вертолёта утром 30 ноября в районе посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской администрации.

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«Пилот погиб», — заявили в администрации. Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о падении вертолёта в районе Абрау-Дюрсо. Как сообщали СМИ, вертолёт «внезапно потерял управление, упал и загорелся», в результате чего погиб пилот.