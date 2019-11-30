Власти Новороссийска подтвердили гибель пилота при крушении вертолёта

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RT
Власти Новороссийска подтвердили гибель пилота в результате крушения вертолёта утром 30 ноября в районе посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской администрации.
Власти Новороссийска подтвердили гибель пилота при крушении вертолёта
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«Пилот погиб», — заявили в администрации.

Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о падении вертолёта в районе Абрау-Дюрсо. 

Как сообщали СМИ, вертолёт «внезапно потерял управление, упал и загорелся», в результате чего погиб пилот. 

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