Источник: пилот погиб на Кубани при падении вертолёта

Пилот погиб в результате крушения частного вертолёта в районе населённого пункта Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

РИА Новости

«Авария произошла вблизи Абрау-Дюрсо. Вертолёт внезапно потерял управление, упал и загорелся. Находившийся на борту пилот погиб», — заявил источник. Он добавил, что владелец вертолёта марки Robinson пока не установлен. Как передаёт ТАСС, мэр Новороссийска Игорь Дяченко подтвердил информацию о падении вертолёта, но не уточнил данные о жертвах. «Упал вертолёт, подробностей пока нет, обстоятельства выясняются», — заявил он. Ранее вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале.