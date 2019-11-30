Источник: пилот погиб на Кубани при падении вертолёта

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Пилот погиб в результате крушения частного вертолёта в районе населённого пункта Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
Источник: пилот погиб на Кубани при падении вертолёта
  • РИА Новости

«Авария произошла вблизи Абрау-Дюрсо. Вертолёт внезапно потерял управление, упал и загорелся. Находившийся на борту пилот погиб», — заявил источник.

Он добавил, что владелец вертолёта марки Robinson пока не установлен.

Как передаёт ТАСС, мэр Новороссийска Игорь Дяченко подтвердил информацию о падении вертолёта, но не уточнил данные о жертвах.

«Упал вертолёт, подробностей пока нет, обстоятельства выясняются», — заявил он.

Ранее вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале.

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