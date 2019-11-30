Источник: пилот погиб на Кубани при падении вертолёта
- РИА Новости
«Авария произошла вблизи Абрау-Дюрсо. Вертолёт внезапно потерял управление, упал и загорелся. Находившийся на борту пилот погиб», — заявил источник.
Он добавил, что владелец вертолёта марки Robinson пока не установлен.
Как передаёт ТАСС, мэр Новороссийска Игорь Дяченко подтвердил информацию о падении вертолёта, но не уточнил данные о жертвах.
«Упал вертолёт, подробностей пока нет, обстоятельства выясняются», — заявил он.
Ранее вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале.