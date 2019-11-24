Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

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Вертолёт Ми-8, на борту которого находились вахтовики, совершил жёсткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение ГУ МЧС.

«В селе Новый Порт произошла жёсткая посадка вертолёта Ми-8, который совершал перелёт по маршруту Новопортовское месторождение — город Новый Уренгой. При взлёте произошёл отказ хвостового винта, в результате командиром воздушного судна было принято решение о посадке вертолёта», — указывается в заявлении.

Уточняется, что при посадке была частично повреждена хвостовая балка вертолёта и разрушено шасси.  

«На борту находились 22 пассажира (вахтовые рабочие) и три члена экипажа. На место происшествия вылетели представители авиакомпании «Ямал» для уточнения обстоятельств», — добавили в ведомстве.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в МЧС сообщили, что в Московской области вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. Позднее Московская транспортная прокуратура заявила о начале проверки по факту происшествия.

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