Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
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- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение ГУ МЧС.
«В селе Новый Порт произошла жёсткая посадка вертолёта Ми-8, который совершал перелёт по маршруту Новопортовское месторождение — город Новый Уренгой. При взлёте произошёл отказ хвостового винта, в результате командиром воздушного судна было принято решение о посадке вертолёта», — указывается в заявлении.
Уточняется, что при посадке была частично повреждена хвостовая балка вертолёта и разрушено шасси.
«На борту находились 22 пассажира (вахтовые рабочие) и три члена экипажа. На место происшествия вылетели представители авиакомпании «Ямал» для уточнения обстоятельств», — добавили в ведомстве.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее в МЧС сообщили, что в Московской области вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. Позднее Московская транспортная прокуратура заявила о начале проверки по факту происшествия.