СМИ: Россияне стали чаще покупать фастфуд

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Россияне стали чаще покупать фастфуд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз Сбербанка, Delivery Club и «Платформы-ОФД».
СМИ: Россияне стали чаще покупать фастфуд
  • Pixabay

В январе — октябре 2019 года совокупный объём затрат граждан на такую продукцию вырос на 4%.

Средний размер чека в заведениях фастфуда увеличился на 2%, до 240 рублей.

Больше всего на фастфуд за один визит потратили в Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областях, в Москве и Приморском крае.

Наибольшей популярностью пользовались кофе, чай, а также выпечка к ним.

По оценке Delivery Club, средний чек заказов из бургерных за десять месяцев вырос на 7% в годовом выражении (до 1043 рублей), из пиццерий — на 5,6% (до 1052 рублей), из заведений быстрого питания широкого профиля — на 2,3% (до 738 рублей).

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила вред от кофе на завтрак.

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