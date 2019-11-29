Песков сравнил работу Путина с доменной печью

У президента России Владимира Путина не бывает выходных, и 31 декабря он тоже будет работать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если брать с человеческой точки зрения, то у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных», — сказал он журналистам.

По его словам, даже если глава государства какую-то часть дня может посвятить отдыху, то всё равно большую часть суток «в человеческом понимании» находится на работе.

«Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл», — добавил он.

Ранее Песков рассказал, что Путин предпочитает отдых в России, поскольку она необъятна и красива. Он отметил, что во время отдыха президент не перестаёт думать о работе и обсуждает с окружением наиболее важные вопросы.