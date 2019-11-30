В России стали чаще совершать покупки в кинотеатрах и отелях

Аналитики IT-компании «Платформа ОФД» (анализирует фискальные данные по всей стране) изучили потребительское поведение в России осенью 2019 года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Специалисты сравнили затраты в различных сегментах торговли по России осенью 2019 года и осенью 2018-го: наибольшие темпы роста продаж зафиксированы в таких категориях, как гостиницы (отели), кинотеатры, парки и музеи.

Заметнее всего выросло число покупок в кинотеатрах — на 28%. Помимо билетов на киносеансы, посетители активно приобретали попкорн, газированные напитки и воду.

Средний чек при посещении кинотеатра осенью составил 480 рублей.

Продажи в гостиницах и отелях выросли на 14%. В топ покупок в этом сегменте вошли проживание в двухместных номерах, а также дополнительные услуги — лечебные процедуры, спа и прокат оборудования для отдыха.

Средний чек на эти услуги — 4150 рублей.

Кроме того, аналитики фиксируют рост на 10% покупок в музеях и парках. В топе покупок — взрослые, льготные, детские билеты. В среднем на такой досуг посетители тратили 550 рублей.

При этом число покупок в продуктовых супермаркетах снизилось на 1,5%, число покупок одежды выросло на 1%, число покупок в кафе и ресторанах увеличилось на 1,5%.

Ранее были названы самые продаваемые товары в интернете в России.