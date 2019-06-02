Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

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Александра Рыкова
Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и исследовательская компания «Геоинтеллект» провели исследование потребительского поведения россиян весной этого года. С результатами ознакомился RT.
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
  • ©pixabay.com

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары. 

Так, число покупок спорттоваров выросло более чем на 30%. Чаще всего россияне покупали кроссовки, спортивные брюки и футболки.

Электронику и гаджеты (преимущественно смартфоны, наушники, умные браслеты и часы) стали покупать на 16% больше.

Число покупок товаров для строительства и садово-хозяйственных нужд выросло на 14%. Самые популярные товары в этой категории — строительные и садовые инструменты, лакокрасочные изделия, древесные плиты.

Как отмечают аналитики, рост продаж этих категорий товаров обеспечен в основном благодаря развитию электронной коммерции и удобству заказа продукции через интернет. 

Ранее опубликованный опрос Росстата показал, что 26,5% россиян используют интернет для покупки товаров и услуг для повседневной жизни.

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