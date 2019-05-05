Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
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Чаще всего россияне используют интернет для общения в социальных сетях. Так ответили 62% респондентов. Большинство из них — граждане от 15 до 19 лет.
Половина опрошенных читают в интернете новости и статьи. Более трети (36%) скачивают фильмы, музыку и игры.
Для осуществления финансовых операций (оплата услуг, денежные переводы) глобальной сетью пользуются около 35% респондентов.
Покупку товаров и услуг для повседневной жизни, а также размещение объявлений о продаже личных вещей и имущества через интернет практикуют 26,5% опрошенных.
Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет.
Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).
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