Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Чаще всего россияне используют интернет для общения в социальных сетях. Так ответили 62% респондентов. Большинство из них — граждане от 15 до 19 лет.

Половина опрошенных читают в интернете новости и статьи. Более трети (36%) скачивают фильмы, музыку и игры.

Для осуществления финансовых операций (оплата услуг, денежные переводы) глобальной сетью пользуются около 35% респондентов.

Покупку товаров и услуг для повседневной жизни, а также размещение объявлений о продаже личных вещей и имущества через интернет практикуют 26,5% опрошенных.

Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет.

Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).

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