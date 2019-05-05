Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
  • © pixabay.com

Чаще всего россияне используют интернет для общения в социальных сетях. Так ответили 62% респондентов. Большинство из них — граждане от 15 до 19 лет.

Половина опрошенных читают в интернете новости и статьи. Более трети (36%) скачивают фильмы, музыку и игры.

Для осуществления финансовых операций (оплата услуг, денежные переводы) глобальной сетью пользуются около 35% респондентов.

Покупку товаров и услуг для повседневной жизни, а также размещение объявлений о продаже личных вещей и имущества через интернет практикуют 26,5% опрошенных.

Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет.

Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).

Ранее эксперты назвали самые ненадёжные пароли для интернет-аккаунтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить