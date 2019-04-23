Эксперты назвали самые ненадёжные пароли для интернет-аккаунтов

Британский Национальный центр кибербезопасности провёл исследование и выявил самые ненадёжные пароли пользователей интернет-аккаунтов. Соответствующие данные размещены на сайте организации.

Согласно представленному рейтингу, самыми небезопасными считаются пароли «123456» и «123456789».

При этом их используют 23,2 млн и 7,7 млн пользователей соответственно.

На третьем месте по ненадёжности находится «qwerty», на четвертом — password.

Пятёрку самых лёгких для хакеров паролей замыкает «1111111».

В целях безопасности эксперты посоветовали пользователям не использовать в качестве пароля собственное имя, название спортивной команды или любимой группы.

Напротив, специалисты рекомендуют использовать в качестве пароля три не связанных друг с другом слова, которые будет трудно отгадать посторонним лицам.

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных самих пользователей, аккаунты которых были взломаны.

Ранее NBC сообщила об использовании Facebook личных данных пользователей ради достижения лидерства на рынке.