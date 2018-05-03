Twitter рекомендовал всем пользователям сменить пароли

Сервис микроблогов Twitter советует своим пользователям сменить пароли в связи с обнаружением ошибки в системе безопасности.

В заявлении говорится, что в Twitter используют технологию, которая маскирует пароль для аккаунта пользователя так, чтобы никто в компании не мог его видеть.

«Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования», — отмечается в сообщении.

В связи с этим в компании рекомендуют пользователям в целях предосторожности «рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах», где он был использован.

В конце апреля в Twitter заявили, что обновили свою политику конфиденциальности.