В Twitter поменяли политику конфиденциальности

Сервис микроблогов Twitter обновил свою политику конфиденциальности в рамках нового закона ЕС о защите данных.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно заявлению компании, основные изменения коснутся средств управления личными данными.

«Мы считаем, что вы должны знать, какими данными вы делитесь с нами и как мы их используем, а также, что важнее всего, вы должны иметь преимущественный контроль по управлению над сбором и использованием ваших данных», — указывается в сообщении.

Отмечается, что обновления вступят в силу 25 мая 2018 года.

Ранее «Известия» писали, что мировой объём утечек личных данных в 2017 году вырос более чем в четыре раза — до 13,3 млрд записей.