В Twitter поменяли политику конфиденциальности

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Сервис микроблогов Twitter обновил свою политику конфиденциальности в рамках нового закона ЕС о защите данных.
В Twitter поменяли политику конфиденциальности
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно заявлению компании, основные изменения коснутся средств управления личными данными.

«Мы считаем, что вы должны знать, какими данными вы делитесь с нами и как мы их используем, а также, что важнее всего, вы должны иметь преимущественный контроль по управлению над сбором и использованием ваших данных», — указывается в сообщении.

Отмечается, что обновления вступят в силу 25 мая 2018 года. 

Ранее «Известия» писали, что мировой объём утечек личных данных в 2017 году вырос более чем в четыре раза — до 13,3 млрд записей.

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