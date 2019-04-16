NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке

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Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке
  • Reuters

Как отмечается, судя по внутренним документам компании, среди которых и переписка сотрудников, Цукерберг допускал заключение сделок с партнёрскими компаниями, в которых предусматривалась передача данных пользователей.

При этом в публичных заявлениях глава компании уверял аудиторию в том, что главной задачей Facebook является «безопасность людей».

Канал подчёркивает, что в качестве компенсаций за доступ к данным своих пользователей компания иногда требовала как прямые платежи, так и рекламные вложения или обмен информацией.

Кроме того, из документов за 2011—2015 годы следует, что Facebook «решил не продавать данные напрямую», а раздавать их разработчикам приложений, которые являлись «личными друзьями» Цукерберга, а также вкладывали в Facebook средства и делились «ценными данными», говорится в сообщении.

В марте руководство Facebook признало, что хранило часть паролей от учётных записей пользователей одноимённой соцсети в незащищённом виде.

Также в июне 2018 года Facebook по ошибке обнародовал закрытые записи 14 млн пользователей.

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