Facebook хранил часть паролей пользователей в незащищённом виде

Руководство компании Facebook признало, что хранило часть паролей от учётных записей пользователей одноимённой соцсети в незащищённом виде.

«Мы обнаружили, что некоторые пароли пользователей хранятся в читаемом формате в наших внутренних системах хранения данных», — говорится в сообщении Facebook.

Там отметили, что «миллионы» пользователей, пароли которых хранились в незащищённом виде, будут проинформированы.

В ноябре 2018 года СМИ сообщили, что парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам компании Facebook, в числе которых личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем социальной сети Марком Цукербергом.