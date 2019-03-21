Facebook хранил часть паролей пользователей в незащищённом виде

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Руководство компании Facebook признало, что хранило часть паролей от учётных записей пользователей одноимённой соцсети в незащищённом виде.
Facebook хранил часть паролей пользователей в незащищённом виде
  • Reuters

«Мы обнаружили, что некоторые пароли пользователей хранятся в читаемом формате в наших внутренних системах хранения данных», — говорится в сообщении Facebook.

Там отметили, что «миллионы» пользователей, пароли которых хранились в незащищённом виде, будут проинформированы.

В ноябре 2018 года СМИ сообщили, что парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам компании Facebook, в числе которых личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем социальной сети Марком Цукербергом.

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