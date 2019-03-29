Опрос: у россиян вырос уровень цифровой грамотности

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Павел Астахов
Аналитический центр НАФИ провёл исследование уровня цифровой грамотности россиян. С результатами опроса ознакомился RT.
Опрос: у россиян вырос уровень цифровой грамотности
  • ©pixabay.com

За прошлый год уровень цифровой грамотности россиян вырос на 8% и составил 60 баллов (по 100-балльной шкале). Высоким уровнем цифровой грамотности в настоящее время обладают 45% россиян, добавили аналитики.

«Россияне стали лучше справляться с поиском информации, грамотнее подходить к её анализу, увереннее работать на цифровых устройствах. Больше россиян стали пользоваться современными средствами коммуникации, такими как мессенджеры и социальные сети», — говорится в сообщении. 

Однако у четверти взрослого населения (28 млн человек) уровень цифровой грамотности остаётся низким, отмечается в исследовании. 

В НАФИ также рассказали, что степень цифровой грамотности отличается у различных социально-демографических групп.

Так, его значение наиболее высокосреди молодых людей 18—24 лет (82 балла), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (78) и тех, кто имеет постоянную работу (67 баллов против 44 у тех, кто не имеет постоянной занятости).

Среди россиян старшего возраста значения показателя ниже (34 балла).

Среди мужчин индекс цифровой грамотности составляет 62 балла, среди женщин — 58 баллов.

Под цифровой грамотностью понимается базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющих человеку эффективно решать повседневные задачи в цифровой среде. 

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан из 42 регионов страны. 

Ранее в Общероссийском народном фронте предложили создать индекс качества жизни граждан в цифровой экономике.

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