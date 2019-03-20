В Госдуме предложили создать социальную сеть в виртуальной реальности

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Павел Астахов
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать в России социальную сеть в виртуальной реальности. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) депутат направил министру цифрового развития России Константину Носкову.
В Госдуме предложили создать социальную сеть в виртуальной реальности
  • ©pixabay.com

По словам Чернышова, в настоящее время технология общения и передачи информации с помощью фотографий, видео и других изображений наиболее востребована.

Парламентарий убеждён, что Россия могла бы запустить социальную сеть которая будет работать в виртуальной реальности.

«Это позволит людям с разных концов света общаться друг с другом одновременно с помощью виртуальных копий самих себя, создав своё небольшое социальное пространство», — говорится в обращении. 

Чернышов пояснил, что тестовые версии соцсетей в виртуальной реальности уже были показаны западными разработчиками, но дальше пробных вариантов дело не пошло: цена VR-шлема (устройства для погружения в виртуальную реальность) пока слишком высока, не каждый может его купить. 

Депутат уверен, что Россия должна стать первой страной с подобной социальной сетью, опередив западные компании. 

«Подобная сеть может быть общественной, с правами, принадлежащими государству, и стать частью российского государственного сегмента интернета, которая используется для подключения к сети госинформационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей госорганов. Это могут быть государственные виртуальные кафе или интернет-кабинки, в которых всем желающим будут предоставляться такие шлемы или же очки виртуальной реальности», — полагает он. 

Чернышов отметил, что подобный опыт создания виртуального пространства для взаимодействия с миром будет полезен для развития логики, интуиции, творческих способностей, поможет избавиться от застенчивости и, возможно, многим — от различных комплексов.

Ранее в Тегеране на показе мод использовалась технология дополненной реальности, благодаря которой дизайнеры смогли обойтись без манекенщиц. 

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