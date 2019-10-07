Определены самые продаваемые интернет-товары в России

В России чаще всего за 2019 год покупали в интернете бытовую технику и электронику (смартфоны, планшеты). Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных Такском, с которыми ознакомился RT.

Средний чек на покупку электроники за этот период составил 8,4 тыс. рублей.

На втором месте — одежда, обувь, аксессуары (средний чек — 4,3 тыс. рублей).

Также в рейтинг самых продаваемых интернет-товаров в России вошли такие категории, как парфюмерия и косметика (4,8 тыс. рублей), продукты питания и еда (4,2 тыс. рублей), товары для ремонта и дома (10,8 тыс. рублей), автозапчасти (3,7 тыс. рублей), книги (1,2 тыс. рублей), лекарства (3,3 тыс. рублей).

Средний чек на продажи в интернете в России составил 5,1 тыс. рублей. Также отмечается, что с начала 2019 года рост онлайн-продаж составил 5%.

Всего было проанализировано около 15 млрд кассовых чеков.

Ранее в Роскачестве рассказали, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.