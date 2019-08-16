В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах

Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что отличить поддельный отзыв помогут слова-маячки.

«Восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто всё сделали», «самые низкие цены», «убедитесь сами», «попробуйте», «…и сами всё увидите» — явный признак рекламы, заявили в Роскачестве.

Если в отзыве отсутствуют детали, также велика вероятность того, что он фейковый.

Как пишет Nation News, о наличии работы копирайтера может указать и многократное упоминание названия компании.

Ранее специалисты выяснили, как россияне относятся к покупкам в интернете. 38% россиян заявили, что увеличили свои расходы на онлайн-шопинг по сравнению с 2018 годом. Почти все респонденты (90%) оплачивают онлайн-покупки банковской картой, а не наличными. Чуть более половины россиян, как следует из данных исследования, готовы покупать дорогие вещи онлайн.

При этом большинство опрошенных признались, что покупки в интернете привлекательны из-за скидок.

Абсолютное большинство россиян (84%) делают онлайн-покупки только из дома. 14% находят время для интернет-шопинга на работе.