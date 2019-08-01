Исследование: россияне стали больше тратить на покупки в интернете

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Специалисты выяснили, как россияне относятся к покупкам в интернете. С результатами исследования ознакомился RT.
Исследование: россияне стали больше тратить на покупки в интернете
  • © pixabay.com

Согласно данным аналитического центра «Битрикс24», 38% россиян заявили, что увеличили свои расходы на онлайн-шопинг по сравнению с прошлым годом.

Почти все респонденты (90%) оплачивают онлайн-покупки банковской картой, а не наличными. Чуть более половины россиян, как следует из данных исследования, готовы покупать дорогие вещи онлайн.

При этом большинство опрошенных признались, что покупки в интернете привлекательны из-за скидок. Так, для трети респондентов скидка 15—30% стала решающей при покупке товара и услуги в интернет-магазине, 25% респондентов удовлетворила скидка 35—50%, 6% опрошенных устроила скидка 5—10%.

Абсолютное большинство россиян (84%) делают онлайн-покупки только из дома. 14% находят время для интернет-шопинга на работе.

Больше половины (54%) опрошенных отдают предпочтение шопингу в российских интернет-магазинах и лишь 16% — зарубежным продавцам.

Также опрос показал, что 34% респондентов готовы заплатить за один заказ в интернет-магазине от 5 до 20 тыс. рублей. Исследование проводилось в июле 2019, в нём приняли участие 1040 респондентов.

Ранее в Росстате рассказали, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить