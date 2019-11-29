На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов
- РИА Новости
«Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-2 и Рижском направлении по направлению на Москву. При малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — говорится в сообщении компании в Twitter.
Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-2 и Рижском направлении по направлению на Москву. При малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. В настоящее время движение осуществляется в графике.— ЦППК (@centralppk) November 29, 2019
В ЦППК добавили, что в настоящее интервал движения поездов по МЦД восстановлен.
22 ноября сообщалось о сбое в движении поездов на МЦД-2.
21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. Российский лидер в числе первых пассажиров сел в поезд, который отправлялся от Белорусского вокзала, и проехал несколько станций.