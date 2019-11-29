На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов

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В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) в связи с проверкой составов утром в пятницу, 29 ноября, были увеличены интервалы движения поездов.
На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов
  • РИА Новости

«Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-2 и Рижском направлении по направлению на Москву. При малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — говорится в сообщении компании в Twitter.

В ЦППК добавили, что в настоящее интервал движения поездов по МЦД восстановлен. 

22 ноября сообщалось о сбое в движении поездов на МЦД-2.

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. Российский лидер в числе первых пассажиров сел в поезд, который отправлялся от Белорусского вокзала, и проехал несколько станций.

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