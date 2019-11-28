В «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации

На некоторых предприятиях «Роскосмоса» десятилетиями существовали схемы для вывода денег, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников.

«На предприятиях госкорпорации длительное время, наверное даже десятилетиями, существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, и факты коррупции, и факты мошенничества, и злоупотребление», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Только за последний год по материалам службы аудита возбуждено более 15 уголовных дел, сообщил Мельников.

11 ноября президент России Владимир Путин потребовал от правительства не допускать нецелевого расходования бюджетных средств, как это было при строительстве космодрома Восточный, где хищения исчисляются сотнями миллионов рублей.

12 ноября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об отстранении от проекта лиц, причастных к коррупции на космодроме Восточный.

По его словам, график строительства второй очереди космодрома выдерживается.