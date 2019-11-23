Рогозин рассказал Путину о ходе строительства Восточного

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил президенту России Владимиру Путину, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.

«В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно», — приводит РИА Новости его слова.

Рогозин отметил, что каждый месяц лично контролирует ход ведения работ.

Он отметил, что не сомневается в завершении строительства космодрома в установленные сроки.

Также он заявил, что госкорпорация использует собственную спутниковую группировку для контроля за ходом строительства второй очереди космодрома.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.