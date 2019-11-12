Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

Короткая ссылка
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил об отстранении от проекта лиц, причастных к коррупции на космодроме Восточный. Об этом сообщает ТАСС.
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
  • Технический комплекс космодрома «Восточный». Архивное фото / © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

По словам Рогозина, критика со стороны президента России Владимира Путина относительно хищений при строительстве космодрома «абсолютно обоснованна». Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что Путин «информирован в деталях» об этом деле.

«Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдалённых», — заявил Рогозин.

Также он заявил, что вторая очередь космодрома Восточный «строится совершенно на иных принципах».

«Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин в ходе совещания указал на хищения сотен миллионов при строительстве Восточного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить