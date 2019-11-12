Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил об отстранении от проекта лиц, причастных к коррупции на космодроме Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рогозина, критика со стороны президента России Владимира Путина относительно хищений при строительстве космодрома «абсолютно обоснованна». Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что Путин «информирован в деталях» об этом деле.

«Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдалённых», — заявил Рогозин.

Также он заявил, что вторая очередь космодрома Восточный «строится совершенно на иных принципах».

«Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин в ходе совещания указал на хищения сотен миллионов при строительстве Восточного.