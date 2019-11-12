Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
- Технический комплекс космодрома «Восточный». Архивное фото / © Сергей Гунеев
- РИА Новости
По словам Рогозина, критика со стороны президента России Владимира Путина относительно хищений при строительстве космодрома «абсолютно обоснованна». Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что Путин «информирован в деталях» об этом деле.
«Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдалённых», — заявил Рогозин.
Также он заявил, что вторая очередь космодрома Восточный «строится совершенно на иных принципах».
«Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин в ходе совещания указал на хищения сотен миллионов при строительстве Восточного.