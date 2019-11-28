Мать американской девочки с родимым пятном на лице рассказала о лечении дочери в России.

Как заявила Кэрол Феннер в беседе с сайтом «Москва 24», после операции, проведённой краснодарскими хирургами, дочь чувствует себя отлично, всё время играет и смеётся.

По словам Феннер, ей трудно постоянно ухаживать за девочкой и не позволять ей трогать повязку.

Продолжительность лечения зависит от процесса восстановления. На следующей неделе семья намерена вернуться во Флориду на два месяца, чтобы собрать средства на следующие процедуры. Как прогнозируют врачи, на лечение потребуется около двух лет.

«В Краснодаре я не завела много друзей. Я не могла особенно выходить на улицу из-за дочери. Но в Краснодаре все очень добры по отношению к нам. Люди останавливают меня в магазине, чтобы сказать, что они молятся за Луну. Я получаю сообщения каждый день с вопросами, нуждаюсь ли я в чём-нибудь», — рассказала Феннер.

Ранее URA.RU сообщало, что детские хирурги Тюменской ОКБ №2 удалили у десятилетнего ребёнка двухкилограммовую опухоль.