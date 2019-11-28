Мать американской девочки с родимым пятном на лице рассказала о лечении дочери в России

Короткая ссылка
Мать американской девочки с родимым пятном на лице рассказала о лечении дочери в России.
Мать американской девочки с родимым пятном на лице рассказала о лечении дочери в России
  • © Dmitry Turlyun
  • Reuters

Как заявила Кэрол Феннер в беседе с сайтом «Москва 24», после операции, проведённой краснодарскими хирургами, дочь чувствует себя отлично, всё время играет и смеётся.

По словам Феннер, ей трудно постоянно ухаживать за девочкой и не позволять ей трогать повязку.

Продолжительность лечения зависит от процесса восстановления. На следующей неделе семья намерена вернуться во Флориду на два месяца, чтобы собрать средства на следующие процедуры. Как прогнозируют врачи, на лечение потребуется около двух лет.

«В Краснодаре я не завела много друзей. Я не могла особенно выходить на улицу из-за дочери. Но в Краснодаре все очень добры по отношению к нам. Люди останавливают меня в магазине, чтобы сказать, что они молятся за Луну. Я получаю сообщения каждый день с вопросами, нуждаюсь ли я в чём-нибудь», — рассказала Феннер.

Ранее URA.RU сообщало, что детские хирурги Тюменской ОКБ №2 удалили у десятилетнего ребёнка двухкилограммовую опухоль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить