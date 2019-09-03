Врачи удалили двухкилограммовую опухоль у ребёнка в Тюменской области
- РИА Новости
Девочка пожаловалась родителям на резкие боли в животе. В больнице ей сделали УЗИ.
«Исследование показало, что боль вызывает объёмное — около 20 см в диаметре — новообразование. Ребёнка экстренно госпитализировали», — заявили в больнице.
Там отметили, что медики впервые в своей практике столкнулись со столь большой тератомой — доброкачественной опухолью, возникающей из-за нарушения развития клеток.
Операцию провели успешно. Пациентка выписана на амбулаторное лечение.
Ранее директор НИИ детской онкологии и гематологии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина Светлана Варфоломеева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с детской онкозаболеваемостью в России.