Врачи удалили двухкилограммовую опухоль у ребёнка в Тюменской области

Детские хирурги Тюменской ОКБ №2 удалили у десятилетнего ребёнка двухкилограммовую опухоль, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Девочка пожаловалась родителям на резкие боли в животе. В больнице ей сделали УЗИ.

«Исследование показало, что боль вызывает объёмное — около 20 см в диаметре — новообразование. Ребёнка экстренно госпитализировали», — заявили в больнице.

Там отметили, что медики впервые в своей практике столкнулись со столь большой тератомой — доброкачественной опухолью, возникающей из-за нарушения развития клеток.

Операцию провели успешно. Пациентка выписана на амбулаторное лечение.

Ранее директор НИИ детской онкологии и гематологии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина Светлана Варфоломеева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с детской онкозаболеваемостью в России.