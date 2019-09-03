Врачи удалили двухкилограммовую опухоль у ребёнка в Тюменской области

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Детские хирурги Тюменской ОКБ №2 удалили у десятилетнего ребёнка двухкилограммовую опухоль, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Врачи удалили двухкилограммовую опухоль у ребёнка в Тюменской области
  • РИА Новости

Девочка пожаловалась родителям на резкие боли в животе. В больнице ей сделали УЗИ.

«Исследование показало, что боль вызывает объёмное — около 20 см в диаметре — новообразование. Ребёнка экстренно госпитализировали», — заявили в больнице.

Там отметили, что медики впервые в своей практике столкнулись со столь большой тератомой — доброкачественной опухолью, возникающей из-за нарушения развития клеток.

Операцию провели успешно. Пациентка выписана на амбулаторное лечение.

Ранее директор НИИ детской онкологии и гематологии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина Светлана Варфоломеева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с детской онкозаболеваемостью в России.

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