Более 4 тысяч пострадавших от паводка в Приангарье семей купили жильё

Более 4 тыс. семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, приобрели новые дома и квартиры, информирует РИА Новости.

«4089 свидетельств, дающих право на социальную выплату на приобретение или строительство жилья взамен утраченного при наводнении в Иркутской области летом 2019 года, на сумму 12 млрд рублей оплачены. Это значит, что именно столько семей, пострадавших при ЧС, уже приобрели новые дома и квартиры», — говорится на официальном портале Иркутской области.

Согласно данным на среду, 27 ноября, было принято 6739 заявлений, выдано 6587 свидетельств.

Уточняется, что для тех, кто ещё не определился с покупкой жилья, арендная плата будет компенсирована за счёт средств областного бюджета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о том, что в ситуации с оказанием помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области «не всё гладко».

По его словам, некоторые до сих пор не получили квартиры, а у кого-то в домах не проведён ремонт.

В октябре российский лидер России Владимир Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье, отметив, что пострадавшим выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.