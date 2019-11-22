В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о том, что в ситуации с оказанием помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области «не всё гладко».
В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка
  • © ГУ МЧС России по Республике Саха

Он прокомментировал информацию о том, что в Иркутской области некоторые пострадавшие от паводка до сих пор не получили квартиры, а у некоторых не проведён ремонт в домах.

По его словам, ситуация находится на контроле вице-премьера России Виталия Мутко и властей Иркутской области. При этом он добавил, что о ситуации докладывают президенту России Владимиру Путину.

«Президенту, естественно, докладывают, вы знаете, что он держит это под своим контролем. Известно, что там не всё гладко: проделана большая работа, но далеко не всё гладко. Это в Кремле знают», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что после окончания работ по ликвидации последствий паводков в Иркутской области обязательно проверит их результаты.

В октябре Мутко сообщил, что в Иркутской области пострадавшим от паводков выплатили 2,5 млрд рублей.

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