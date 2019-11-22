В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка
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Он прокомментировал информацию о том, что в Иркутской области некоторые пострадавшие от паводка до сих пор не получили квартиры, а у некоторых не проведён ремонт в домах.
По его словам, ситуация находится на контроле вице-премьера России Виталия Мутко и властей Иркутской области. При этом он добавил, что о ситуации докладывают президенту России Владимиру Путину.
«Президенту, естественно, докладывают, вы знаете, что он держит это под своим контролем. Известно, что там не всё гладко: проделана большая работа, но далеко не всё гладко. Это в Кремле знают», — заявил он.
Ранее Путин заявил, что после окончания работ по ликвидации последствий паводков в Иркутской области обязательно проверит их результаты.
В октябре Мутко сообщил, что в Иркутской области пострадавшим от паводков выплатили 2,5 млрд рублей.