Онищенко прокомментировал проект закона о выходном дне 31 декабря
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- РИА Новости
Как отметил депутат, даже в самые строгие времена россияне работали в последний день года в лучшем случае до 14:00.
«Женщин отпускали ещё раньше, чтобы они успели дома нарезать традиционный салат оливье. Так что, вводя выходной в этот день, мы почти ничего не теряем», — сказал он.
Вместе с тем Онищенко призвал сократить продолжительность новогодних каникул.
По его словам, если бы 2 января россияне уже выходили на работу, то было бы лучше всем — с точки зрения сохранения здоровья.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU рассказал о сроках рассмотрения законопроекта, в рамках которого 31 декабря может стать выходным днём.