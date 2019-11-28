Онищенко прокомментировал проект закона о выходном дне 31 декабря

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал внесение в нижнюю палату парламента проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.

Как отметил депутат, даже в самые строгие времена россияне работали в последний день года в лучшем случае до 14:00.

«Женщин отпускали ещё раньше, чтобы они успели дома нарезать традиционный салат оливье. Так что, вводя выходной в этот день, мы почти ничего не теряем», — сказал он.

Вместе с тем Онищенко призвал сократить продолжительность новогодних каникул.

По его словам, если бы 2 января россияне уже выходили на работу, то было бы лучше всем — с точки зрения сохранения здоровья.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU рассказал о сроках рассмотрения законопроекта, в рамках которого 31 декабря может стать выходным днём.