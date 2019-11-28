Опрос: 15% россиян планируют взять отпуск после новогодних каникул
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- РИА Новости
Согласно результатам исследования, 15% россиян собираются продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами.
Из них 8% планируют взять несколько дней в декабре, до Нового года, и 7% — уже после окончания каникул, начиная с 9 января.
В основном увеличить новогодний отдых планируют молодые сотрудники — до 34 лет.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU рассказал о сроках рассмотрения законопроекта, в рамках которого 31 декабря может стать выходным днём.