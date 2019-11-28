Опрос: 15% россиян планируют взять отпуск после новогодних каникул

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Каждый седьмой сотрудник планирует взять небольшой отпуск, чтобы продлить новогодние каникулы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob.
Опрос: 15% россиян планируют взять отпуск после новогодних каникул
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

Согласно результатам исследования, 15% россиян собираются продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами.

Из них 8% планируют взять несколько дней в декабре, до Нового года, и 7% — уже после окончания каникул, начиная с 9 января.

В основном увеличить новогодний отдых планируют молодые сотрудники — до 34 лет.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU рассказал о сроках рассмотрения законопроекта, в рамках которого 31 декабря может стать выходным днём.

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