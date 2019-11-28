Опрос: 15% россиян планируют взять отпуск после новогодних каникул

Каждый седьмой сотрудник планирует взять небольшой отпуск, чтобы продлить новогодние каникулы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob.

Согласно результатам исследования, 15% россиян собираются продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами.

Из них 8% планируют взять несколько дней в декабре, до Нового года, и 7% — уже после окончания каникул, начиная с 9 января.

В основном увеличить новогодний отдых планируют молодые сотрудники — до 34 лет.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU рассказал о сроках рассмотрения законопроекта, в рамках которого 31 декабря может стать выходным днём.