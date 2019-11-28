Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.

«Очень много надзорных органов. Может быть, нам одновременно с «регуляторной гильотиной» посмотреть ещё раз на предмет сокращения их количества… Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих», — цитирует его РИА Новости.

Глава Минфина отметил, что «бизнес ждёт» и поддерживает данные законопроекты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что важно не количество контролирующих органов, «а сколько бумажек будет приходить или электронных всяких разных запросов».

«Если из одного органа — это одно, а если из двух — это уже другое. Поэтому, конечно, общее... соединение в ряде случаев надзорных функций... где это возможно, наверное, можно сделать», — пояснил он.

По его словам, этот вопрос будет решаться правительством и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на Центробанк и позволить регулятору самостоятельно провести ревизию своих надзорных процедур.

В конце сентября первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. Она приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет.

При этом пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов отметил, что заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения.

«Известия» также сообщали, что на увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.