Медведев предложил вывести ЦБ из-под закона о «регуляторной гильотине»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на Центробанк. Об этом он заявил на заседании правительства.

По словам Медведева, этот вопрос не совсем простой, но на него нужно получить ответ. Как считает глава кабмина, он должен основываться на месте ЦБ в системе органов.

«Если Центральный банк не рассматривается как орган исполнительно-распорядительной власти, а он в качестве такового не рассматривается, насколько я понимаю современные суждения в этой сфере, тогда и закон на него не может этот распространяться», — цитирует Медведева ТАСС.

При этом он отметил, что регулятор должен самостоятельно провести ревизию своих надзорных процедур.

Как информирует агентство, в ходе мероприятия руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ряд положений проекта не может на него распространяться.

Так, она указала, что в соответствии с инициативой один орган не может совмещать функции регулирования и надзора, при этом ЦБ их совмещает и не видит необходимости это пересматривать.

В июне Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».