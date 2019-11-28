Медведев предложил вывести ЦБ из-под закона о «регуляторной гильотине»
- РИА Новости
По словам Медведева, этот вопрос не совсем простой, но на него нужно получить ответ. Как считает глава кабмина, он должен основываться на месте ЦБ в системе органов.
«Если Центральный банк не рассматривается как орган исполнительно-распорядительной власти, а он в качестве такового не рассматривается, насколько я понимаю современные суждения в этой сфере, тогда и закон на него не может этот распространяться», — цитирует Медведева ТАСС.
При этом он отметил, что регулятор должен самостоятельно провести ревизию своих надзорных процедур.
Как информирует агентство, в ходе мероприятия руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ряд положений проекта не может на него распространяться.
Так, она указала, что в соответствии с инициативой один орган не может совмещать функции регулирования и надзора, при этом ЦБ их совмещает и не видит необходимости это пересматривать.
В июне Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».