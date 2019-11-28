Медведев предложил вывести ЦБ из-под закона о «регуляторной гильотине»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на Центробанк. Об этом он заявил на заседании правительства.
Медведев предложил вывести ЦБ из-под закона о «регуляторной гильотине»
  • РИА Новости

По словам Медведева, этот вопрос не совсем простой, но на него нужно получить ответ. Как считает глава кабмина, он должен основываться на месте ЦБ в системе органов.

«Если Центральный банк не рассматривается как орган исполнительно-распорядительной власти, а он в качестве такового не рассматривается, насколько я понимаю современные суждения в этой сфере, тогда и закон на него не может этот распространяться», — цитирует Медведева ТАСС.

При этом он отметил, что регулятор должен самостоятельно провести ревизию своих надзорных процедур.

Как информирует агентство, в ходе мероприятия руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ряд положений проекта не может на него распространяться.

Так, она указала, что в соответствии с инициативой один орган не может совмещать функции регулирования и надзора, при этом ЦБ их совмещает и не видит необходимости это пересматривать.

В июне Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».

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