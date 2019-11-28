В Совфеде оценили проект закона о выходном дне 31 декабря

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Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.
В Совфеде оценили проект закона о выходном дне 31 декабря
  • РИА Новости

«Проект федерального закона прописан достаточно хорошо. Концепция закона в общем понятная: сделать так, чтобы каждый раз не принимать каких-то дополнительных решений по 31-му числу. То рабочий, то не рабочий, то праздничный, то предпраздничный», — заявил он.

По его мнению, это инициатива, которую могут поддержать.

Рязанский также отметил, что в предложении есть смысл, так как 31 декабря всегда избыточная толкучка в транспорте и другая суета.

Ранее один из авторов законопроекта — вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев — в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу.

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