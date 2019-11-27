Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита

Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.

«Отменить заочное решение Дорогомиловского районного суда города Москвы, принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований КБ «Судостроительный банк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов», — сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Таким образом, по её словам, апелляционная жалоба ответчика удовлетворена.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил об увольнении Бодровой с работы из-за проблем с «задолженностью». Отмечалось, что она одна растит ребёнка.

Как писали СМИ, три года назад жительница Воскресенска пыталась устроиться на работу курьером в «некую столичную компанию». Бодрову повезли к нотариусу, оформили на должность директора и соучредителя компании, а затем от её имени «заключили кредитный договор с банком... на сумму $32 млн».

После того как «банк лопнул, а права востребования долгов перед банком перешли к агентству по страхованию вкладов», Бодрову, по постановлению суда, обязали выплатить долг в размере 1,82 млрд рублей, а также 127,4 млн рублей исполнительного сбора.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова взяла на личный контроль ситуацию с Бодровой.