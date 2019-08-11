СМИ сообщили о долге подмосковного дворника почти в 2 млрд рублей

Судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске. Об этом информирует издание «Воскресенские деловые вести».

По данным портала, при выяснении подробностей судебного процесса трёхлетней давности коллегам дворника удалось выяснить, что «должница поехала устраиваться в некую столичную компанию курьером».

Отмечается, что «неизвестные ей господа повезли несчастную женщину к нотариусу, оформив её на должность директора, а также соучредителя компании».

Действуя от её имени, компания «заключила кредитный договор с банком... на сумму $32 млн». Позднее «банк лопнул, а права востребования долгов перед банком перешли к агентству по страхованию вкладов».

Как сообщает портал, суд постановил, что дворник должна выплатить долг в размере 1,82 млрд рублей, а также 127,4 млн рублей исполнительного сбора.