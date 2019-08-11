Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.

«Что касается истории дворника из Воскресенска — ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль», — заявила она.

По словам омбудсмена, произошедшая ситуация не является единичной.

Семёнова сообщила, что параллельно проходит следствие по делу о человеке, на которого оформили компанию, отмывающую деньги. Она отметила, что фигурант этого дела полтора года доказывает, что ни разу не был в городе, в котором на него оформлена такая компания.

Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.