Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Что касается истории дворника из Воскресенска — ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль», — заявила она.

По словам омбудсмена, произошедшая ситуация не является единичной. 

Семёнова сообщила, что параллельно проходит следствие по делу о человеке, на которого оформили компанию, отмывающую деньги. Она отметила, что фигурант этого дела полтора года доказывает, что ни разу не был в городе, в котором на него оформлена такая компания.

Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.

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