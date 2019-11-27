Дитрих: скорость на платной трассе М11 летом увеличат до 130 км/ч

Скорость движения транспорта на новой скоростной платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург планируется увеличить до 130 км/ч летом 2020 года, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«На новой платной трассе ограничение скорости 110 км/ч, а летом мы поставим, и уже есть договорённость, 130 км/ч», — сказал Дитрих, отметив высокую скорость движения на новой автодороге, а также снижение на ней аварийности.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы М11 общей протяжённостью 669 км, проходящей от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга.

Ожидается, что новая автодорога примет на себя транзитное движение, в том числе во внутриобластном сообщении, а М10 будет ориентирована на местное движение.

В октябре стало известно, что стоимость проезда по ней составит от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.