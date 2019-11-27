В России созданы БПЛА для борьбы с дронами противника

Короткая ссылка
Беспилотные летательные аппараты, предназначенные для борьбы с вражескими дронами, разработаны в России, рассказал ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.
В России созданы БПЛА для борьбы с дронами противника
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Есть активные беспилотники-киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть», — сообщил Кладов.

По его словам, Россия представила на авиасалоне Dubai Airshow 2019 комплексы радиоэлектронной борьбы с дронами.

Кладов также добавил, что для борьбы с беспилотниками концерн «Калашников» выпускает специальное ружьё.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий силовые ведомства правом уничтожать беспилотники-нарушители.

17 ноября сообщалось, что «Рособоронэкспорт» представит новейшие российские разработки в сфере борьбы с БПЛА на выставке Dubai Airshow 2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить