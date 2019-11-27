В России созданы БПЛА для борьбы с дронами противника

Беспилотные летательные аппараты, предназначенные для борьбы с вражескими дронами, разработаны в России, рассказал ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Есть активные беспилотники-киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть», — сообщил Кладов.

По его словам, Россия представила на авиасалоне Dubai Airshow 2019 комплексы радиоэлектронной борьбы с дронами.

Кладов также добавил, что для борьбы с беспилотниками концерн «Калашников» выпускает специальное ружьё.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий силовые ведомства правом уничтожать беспилотники-нарушители.

17 ноября сообщалось, что «Рособоронэкспорт» представит новейшие российские разработки в сфере борьбы с БПЛА на выставке Dubai Airshow 2019.