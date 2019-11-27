В России созданы БПЛА для борьбы с дронами противника
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Есть активные беспилотники-киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть», — сообщил Кладов.
По его словам, Россия представила на авиасалоне Dubai Airshow 2019 комплексы радиоэлектронной борьбы с дронами.
Кладов также добавил, что для борьбы с беспилотниками концерн «Калашников» выпускает специальное ружьё.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий силовые ведомства правом уничтожать беспилотники-нарушители.
17 ноября сообщалось, что «Рособоронэкспорт» представит новейшие российские разработки в сфере борьбы с БПЛА на выставке Dubai Airshow 2019.