К 2021 году в российских аэропортах могут появиться дроны

Короткая ссылка
Технологические дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году. В их задачи будет входить проверка авианавигационного оборудования.

«Этот проект сейчас проходит обсуждение», — цитирует РИА Новости соруководителя рабочей группы «Аэронет» Сергея Жукова.

Он уточнил, что беспилотник может проверять как системы аэродрома ведут самолёт по заданной траектории.

Отмечается, что на данный момент полёты дронов у российских аэропортов запрещены.

30 октября гендиректор НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилл Макаров сообщил, что в Россиии создают радиолокационную станцию, которая будет способна обнаруживать беспилотники из пластика и дерева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить