К 2021 году в российских аэропортах могут появиться дроны

Технологические дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году. В их задачи будет входить проверка авианавигационного оборудования.

«Этот проект сейчас проходит обсуждение», — цитирует РИА Новости соруководителя рабочей группы «Аэронет» Сергея Жукова.

Он уточнил, что беспилотник может проверять как системы аэродрома ведут самолёт по заданной траектории.

Отмечается, что на данный момент полёты дронов у российских аэропортов запрещены.

30 октября гендиректор НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилл Макаров сообщил, что в Россиии создают радиолокационную станцию, которая будет способна обнаруживать беспилотники из пластика и дерева.