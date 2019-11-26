Глава Коми рассказал о ситуации в горящей шахте «Яреганефти»

Глава Коми Сергей Гапликов заявил, что в шахте «Яреганефти» в Ухте, где 24 ноября произошёл пожар, проводится вынужденное затопление выработок. По его словам, доступ в шахту ограничен.

«Все силы и средства сосредоточены, штаб организован, всё, что требуется, выполняется. По последним данным, пожар удалось локализовать. Сейчас проводятся замеры, решается вопрос по дальнейшим действиям. Проводится вынужденное затопление выработок, произведена отсечка всех других выработок. В силу разных обстоятельств доступ в шахту ограничен», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что в шахте зафиксированы хлопки газовоздушной смеси. В настоящее время эксперты оценивают концентрацию метана.

В связи с ЧП Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов.

24 ноября в шахте Ухты произошло задымление. В момент ЧП там находились 45 горнорабочих. В настоящее время двое из них числятся пропавшими без вести.