Трое горняков пропали в Коми после задымления на нефтешахте

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В Ухте произошло задымление в шахте «Яреганефть», в которой находились 45 горнорабочих. В настоящее время спасателям удалось эвакуировать 33 человека. Трое горняков не выходят на связь, сообщили в региональном главке МЧС России.

«Всего в шахте предприятия «Яреганефть» находились 45 горняков. Сейчас идёт эвакуация, 33 человека уже на поверхности, ещё девять горняков помогают горноспасателям. С тремя горняками связи нет», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В экстренных службах республики уточнили РИА Новости, что задымление произошло на глубине 200 м.

На месте ЧП работают 12 горноспасателей, работа шахты приостановлена.

В октябре рабочий пострадал при осыпании породы в шахте в Хакасии.

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