Трое горняков пропали в Коми после задымления на нефтешахте
«Всего в шахте предприятия «Яреганефть» находились 45 горняков. Сейчас идёт эвакуация, 33 человека уже на поверхности, ещё девять горняков помогают горноспасателям. С тремя горняками связи нет», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
В экстренных службах республики уточнили РИА Новости, что задымление произошло на глубине 200 м.
На месте ЧП работают 12 горноспасателей, работа шахты приостановлена.
В октябре рабочий пострадал при осыпании породы в шахте в Хакасии.