Хлопки газа зафиксировали при ликвидации пожара в нефтешахте в Коми
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Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.
«На аварийном участке при ликвидации пожара произошли газодинамические явления. Горноспасатели располагаются на безопасном расстоянии. В настоящий момент... отбираются пробы воздуха. Контролируется газовая атмосфера на аварийном участке», — цитирует главу штаба Андрея Голуба ТАСС.
По его словам, операция по поиску двух пропавших в шахте горняков продолжается.
Ранее Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов после ЧП на шахте в Коми.
24 ноября в шахте Ухты произошло задымление. В момент ЧП там находились 45 горнорабочих. В настоящее время двое из них числятся пропавшими без вести.