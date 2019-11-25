Хлопки газа зафиксировали при ликвидации пожара в нефтешахте в Коми

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В шахте «Яреганефть» в Ухте, где 24 ноября произошёл пожар, зафиксированы хлопки газовоздушной смеси. В настоящее время эксперты оценивают концентрацию метана. Горноспасатели, участвующие в поисковой операции, выведены на безопасное расстояние.
Хлопки газа зафиксировали при ликвидации пожара в нефтешахте в Коми
  • © МЧС по Республике Коми

Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

«На аварийном участке при ликвидации пожара произошли газодинамические явления. Горноспасатели располагаются на безопасном расстоянии. В настоящий момент... отбираются пробы воздуха. Контролируется газовая атмосфера на аварийном участке», — цитирует главу штаба Андрея Голуба ТАСС.

По его словам, операция по поиску двух пропавших в шахте горняков продолжается.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов после ЧП на шахте в Коми.

24 ноября в шахте Ухты произошло задымление. В момент ЧП там находились 45 горнорабочих. В настоящее время двое из них числятся пропавшими без вести.

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