СК возбудил дело из-за пожара на шахте в Коми

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Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на нефтешахте «Яреганефть» в Коми.
СК возбудил дело из-за пожара на шахте в Коми
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК России («Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — сказал собеседник.

Ранее стало известно о задымлении в шахте «Яреганефть» на глубине 200 м в Республике Коми. Позднее СК начал проверку по факту происшествия.

Согласно последним данным МЧС, пожарным удалось локализовать возгорание на нефтешахте на площади 2 тыс. кв. м.

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