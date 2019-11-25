СК возбудил дело из-за пожара на шахте в Коми

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на нефтешахте «Яреганефть» в Коми.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК России («Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — сказал собеседник.

Ранее стало известно о задымлении в шахте «Яреганефть» на глубине 200 м в Республике Коми. Позднее СК начал проверку по факту происшествия.

Согласно последним данным МЧС, пожарным удалось локализовать возгорание на нефтешахте на площади 2 тыс. кв. м.