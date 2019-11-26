Эксперт прокомментировал демонстрацию «Авангарда» инспекторам из США

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком.

Судаков подчеркнул, что задачей России является сохранение договора СНВ-III.

«На сегодняшний день, когда мы демонстрируем добрую волю, мы прежде всего говорим о том, что мы никого не запугиваем, мы говорим, что находимся в правовом поле, и призываем наших оппонентов тоже вернуться в правовое поле», — пояснил эксперт.

Аналитик назвал действия России важным шагом.

«Мы ни разу не нарушали принципов международного права. Когда мы делаем шаги навстречу, от администрации Трампа мы ждём примерно таких же шагов. То есть я полагаю, что в какой-то момент США должны возвращаться не к праву по-американски, а к тому, что называется полноценными международными договорённостями, когда существует уважение двух сторон», — заключил Судаков.

Ранее в Минобороны России рассказали о демонстрации американским инспекторам ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком.

Как отмечалось, показ комплекса был проведён в рамках реализации Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.