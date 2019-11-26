В Госдуме оценили инициативу объявить 31 декабря выходным днём
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал инициативу губернатора Томской области Сергея Жвачкина сделать 31 декабря выходным днём.
- РИА Новости
По его словам, введение выходного дня 31 декабря в этом году необходимо, поскольку его в любом случае нельзя назвать полноценным рабочим днём.
При этом Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников.
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