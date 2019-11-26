Путин поделился со школьниками своим опытом выбора профессии
- РИА Новости
Путин в ходе телемоста с участниками форума рассказал, что в детстве мечтал стать моряком или лётчиком и «примерял» на себя эти профессии.
«У меня вначале были желания самые разные, как и у всех молодых людей, — моряком и лётчиком. Я внимательно всё это смотрел, изучал, примерял на себя», — цитирует российского лидера РИА Новости.
Он подчеркнул, что для того, чтобы определиться с будущей профессией, посещал разные учебные заведения, общался с родителями и тренером.
«Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг... Надо на себя всё это примерить и почувствовать — ты будешь заниматься этим всю жизнь? Ты с удовольствием будешь утром заниматься этим своим делом или нет?» — отметил глава государства.
При этом он призвал молодых людей готовиться к упорной работе ради достижения высоких результатов.
Ранее Путин заявил о важности профессионального самоопределения современной молодёжи в высокотехнологичном мире.