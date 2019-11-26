Путин поделился со школьниками своим опытом выбора профессии

Президент России Владимир Путин поделился с участниками всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория» своим опытом выбора профессии.

Путин в ходе телемоста с участниками форума рассказал, что в детстве мечтал стать моряком или лётчиком и «примерял» на себя эти профессии.

«У меня вначале были желания самые разные, как и у всех молодых людей, — моряком и лётчиком. Я внимательно всё это смотрел, изучал, примерял на себя», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Он подчеркнул, что для того, чтобы определиться с будущей профессией, посещал разные учебные заведения, общался с родителями и тренером.

«Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг... Надо на себя всё это примерить и почувствовать — ты будешь заниматься этим всю жизнь? Ты с удовольствием будешь утром заниматься этим своим делом или нет?» — отметил глава государства.

При этом он призвал молодых людей готовиться к упорной работе ради достижения высоких результатов.

Ранее Путин заявил о важности профессионального самоопределения современной молодёжи в высокотехнологичном мире.