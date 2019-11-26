В Москве рассказали об итогах акции по проверке лёгких в центрах госуслуг «Мои документы»

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В столице с 20 по 23 ноября прошла акция, в рамках которой 1789 человек прошли бесплатное обследование лёгких в центрах госуслуг «Мои документы», сообщает сайт «Москва 24».
В Москве рассказали об итогах акции по проверке лёгких в центрах госуслуг «Мои документы»
  • ©mos.ru

Здоровье лёгких проверяли с помощью трёх видов диагностики: спирометрии, пульсоксиметрии, исследования на смокелайзере. Врачи измеряли объёмные и скоростные показатели дыхания, определяли количество кислорода в крови и концентрацию оксида углерода в выдохе.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, среди тех, кому провели диагностику, 1093 женщины и 696 мужчин.

В результате у 81 человека зафиксированы подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких. Ещё у 173 граждан возможны хронический бронхит, бронхиальная астма, тонзиллит, ОРВИ. Все посетители получили консультацию врача и были направлены на дальнейшее обследование в поликлинику по месту жительства.

Главный внештатный специалист-пульмонолог Департамента здравоохранения Андрей Белевский посоветовал в первую очередь проверять здоровье лёгких курильщикам, поскольку они больше других подвержены хронической обструктивной болезни лёгких. Также специалист рекомендовал отказаться от вредной привычки, чтобы избежать тяжёлых последствий.

Обследование приурочили к Всемирному дню борьбы против хронической обструктивной болезни лёгких и Международному дню отказа от курения.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике курения.

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