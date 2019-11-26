СМИ: Проект о маркировке животных внесут в Госдуму до 2020 года

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года», — цитирует его газета «Известия».

Как заявили изданию в ведомстве, законопроект, подразумевающий появление в стране официального учёта и идентификации домашних животных, направлен в правительственную комиссию, после чего будет внесён в Госдуму.

Уточняется, что в перечень животных, обязательных к регистрации, должны войти, кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с «Российской газетой» оценил необходимость идентификации или маркировки животных.