В Госдуме прокомментировали идею ограничить число питомцев в квартирах
- Reuters
«Практика показывает, что животное животному рознь. Мы знаем, что есть собаки разных пород и размеров, и просто сказать, что в однокомнатной квартире должна быть одна собака, — недостаточно», — сказал он.
По его словам, необходимо соблюдать предельную деликатность из-за проблемы с бездомными животными.
Ранее председатель ассоциации по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина прокомментировала RT данную инициативу.