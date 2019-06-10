В Госдуме прокомментировали идею ограничить число питомцев в квартирах

Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал инициативу комитета Совета Федерации об ограничении максимально возможного числа проживающих в домах или квартирах питомцев.

«Практика показывает, что животное животному рознь. Мы знаем, что есть собаки разных пород и размеров, и просто сказать, что в однокомнатной квартире должна быть одна собака, — недостаточно», — сказал он.

По его словам, необходимо соблюдать предельную деликатность из-за проблемы с бездомными животными.

Ранее председатель ассоциации по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина прокомментировала RT данную инициативу.