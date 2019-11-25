Врачи рассказали, как пережить резкие перепады давления

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Врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, о чём стоит помнить в период резкой смены давления.
Врачи рассказали, как пережить резкие перепады давления
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По его словам, не все люди чувствительны к такого рода перепадам, однако есть группа риска.

«Старики чувствуют это очень сильно, у них артериальное давление скачет, как барометр, суставы начинают неметь за несколько часов до таких резких скачков атмосферного давления. Также у многих людей может произойти обострение уже имеющихся хронических заболеваний», — отметил врач.

Гайфутдинов добавил, что в этот период желательно вести более спокойный режим, не забывать про лекарства, назначенные врачом, не уезжать в долгие поездки и соблюдать режим сна во избежание неприятных ситуаций.

Ранее Inforeactor сообщал, что спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Красноярском крае в ближайшие сутки.

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