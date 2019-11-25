СК возбудил дело по факту отравления воспитанников кадетского корпуса в Туве

Следственное управление СК России по Республике Тыва возбудило уголовное дело по факту отравления воспитанников школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» в Кызыле, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

22 ноября после ужина семеро воспитанников школы-интерната от 13 до 15 лет почувствовали недомогание и были доставлены в инфекционную больницу Кызыла. Состояние детей оценивается как средней тяжести, их здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники следственных органов и представители Роспотребнадзора осмотрели столовое помещение и пищеблок школы-интерната, а также изъяли документацию и образцы пищевых продуктов и питьевой воды для направления на химическое и микробиологическое исследование с целью установления причины отравления.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту ненадлежащей перевозки детей в Крым.